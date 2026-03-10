 Aller au contenu
Politique
Plaidoyer majeur pour la natalité au Québec

Procréation assistée: «Des familles prêtes ont besoin d'assistance financière»

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 10 mars 2026 09:55

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé

Désormais députée indépendante, Marwah Rizqy se dit sereine et en paix avec ses décisions passées, malgré son expulsion du Parti libéral qu'elle a apprise en direct à la radio.

Elle affirme ne pas en vouloir à Charles Milliard, tout en précisant n'avoir jamais révélé les motifs confidentiels liés à l'affaire Geneviève Hinse.

Au-delà de la politique partisane, elle signe un plaidoyer majeur pour la natalité au Québec.

Elle demande à l’État de couvrir entièrement les traitements de procréation assistée, qualifiant l’infertilité de maladie qui ne devrait pas forcer les couples à s’endetter massivement pour fonder une famille.

Écoutez Marwah Rizqy, députée indépendante de Saint-Laurent, discuter avec Patrick Lagacé, mardi matin. 

Vous aimerez aussi

«Si ça se prolonge, c'est très mauvais pour les États-Unis et pour Trump»
Signé Lévesque
«Si ça se prolonge, c'est très mauvais pour les États-Unis et pour Trump»
0:00
6:39
«Les objectifs changent et on ne sait pas comment ou quand ça pourrait finir»
Signé Lévesque
«Les objectifs changent et on ne sait pas comment ou quand ça pourrait finir»
0:00
9:25

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Guerre en Iran: «Donald Trump est complètement déconnecté» -Régis Labeaume
Rattrapage
Panique-t-il devant le prix de l’essence?
Guerre en Iran: «Donald Trump est complètement déconnecté» -Régis Labeaume
Coupures de postes: «Les gouvernements ont probablement manqué leur chance»
Rattrapage
Les salaires de la fonction publique coûtent cher
Coupures de postes: «Les gouvernements ont probablement manqué leur chance»
Classique mondiale de baseball: des amateurs défient les multimillionnaires
Rattrapage
Un ado de 17 ans mène la vie dure à Aaron Judge
Classique mondiale de baseball: des amateurs défient les multimillionnaires
Frédéric Labelle a-t-il sauvé le panneau La Baie de la rue Sainte-Catherine?
Rattrapage
Élément mythique du centre-ville de Montréal
Frédéric Labelle a-t-il sauvé le panneau La Baie de la rue Sainte-Catherine?
«Hors réseau»: quand les influenceurs perdent le Nord (et leur cellulaire)
Rattrapage
Nouvelle émission diffusée sur Crave
«Hors réseau»: quand les influenceurs perdent le Nord (et leur cellulaire)
«On aurait dû attendre qu'une solution canadienne soit prête»
Rattrapage
Des contenus de Radio-Canada sur Prime Video
«On aurait dû attendre qu'une solution canadienne soit prête»
Procédures vétérinaires de plus en plus chères: faut-il assurer pitou et minou?
Rattrapage
De nombreuses polices sur le marché
Procédures vétérinaires de plus en plus chères: faut-il assurer pitou et minou?
Tourisme médical: un voyage à haut risque aux conséquences parfois mortelles
Rattrapage
Le prix caché des économies
Tourisme médical: un voyage à haut risque aux conséquences parfois mortelles
Arturo Gatti Jr est mort étranglé, selon les autorités mexicaines
Rattrapage
Vidéo
Fils du célèbre boxeur Arturo «Thunder» Gatti
Arturo Gatti Jr est mort étranglé, selon les autorités mexicaines
Regarder4:47Patrick Lagacé
Pourquoi Mark Carney a-t-il boudé le débat sur le Moyen-Orient?
Rattrapage
Une absence remarquée
Pourquoi Mark Carney a-t-il boudé le débat sur le Moyen-Orient?
Verglas: un mercredi chaotique attendu sur les routes de Montréal
Rattrapage
Plus de 20 millimètres attendus
Verglas: un mercredi chaotique attendu sur les routes de Montréal
Promesses de Trump sur la fin de la guerre: «C'en est presque ridicule»
Rattrapage
Conflit au Moyen-Orient
Promesses de Trump sur la fin de la guerre: «C'en est presque ridicule»
«C’est comme si toutes les craintes des derniers jours s’étaient envolées»
Rattrapage
Bourse et pétrole
«C’est comme si toutes les craintes des derniers jours s’étaient envolées»
«Ça illustre à quel point le fédéral peut être déconnecté et manque d'agilité»
Rattrapage
Laval doit un million à l’ARC
«Ça illustre à quel point le fédéral peut être déconnecté et manque d'agilité»