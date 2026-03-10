Désormais députée indépendante, Marwah Rizqy se dit sereine et en paix avec ses décisions passées, malgré son expulsion du Parti libéral qu'elle a apprise en direct à la radio.

Elle affirme ne pas en vouloir à Charles Milliard, tout en précisant n'avoir jamais révélé les motifs confidentiels liés à l'affaire Geneviève Hinse.

Au-delà de la politique partisane, elle signe un plaidoyer majeur pour la natalité au Québec.

Elle demande à l’État de couvrir entièrement les traitements de procréation assistée, qualifiant l’infertilité de maladie qui ne devrait pas forcer les couples à s’endetter massivement pour fonder une famille.

Écoutez Marwah Rizqy, députée indépendante de Saint-Laurent, discuter avec Patrick Lagacé, mardi matin.