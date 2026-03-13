Retour de Julien Lacroix chez Juste pour rire

L'annonce de l'association entre le festival Juste pour rire et l'humoriste Julien Lacroix, dont la carrière a été brusquement interrompue en 2020 à la suite d'allégations d'inconduites sexuelles, provoque d'importants remous dans le milieu culturel.

Pour l'humoriste Simon Delisle, cette décision de l'organisation est «inconcevable». Il estime que Juste pour rire valide ainsi ce choix au nom de tous ceux qui travaillent pour l'institution, sans avoir consulté les artisans du milieu.

Écoutez l'humoriste Simon Delisle commenter la situation en compagnie de la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson, vendredi, à l'émission de Patrick Lagacé.