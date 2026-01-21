 Aller au contenu
Politique provinciale
Prise de parole de François Legault

«Ça nous a rappelé qu’on avait un premier ministre» -Christian Dufour

«Ça nous a rappelé qu'on avait un premier ministre» -Christian Dufour
Christian Dufour

François Legault s’est exprimé pour la première fois devant les médias mercredi, une semaine après avoir annoncé sa démission.

En parallèle, la course à la succession du premier ministre s’organise alors que certains ténors de la CAQ préparent leur candidature.

Écoutez le chroniqueur politique et auteur Christian Dufour réagir au point de presse de François Legault et à la course à la chefferie de la CAQ, mercredi, à La Commission.

Christian Dufour note que la course au remplaçant de François Legault est une chance pour la CAQ qui pourra bénéficier d’une importante visibilité.

Par contre, il juge que les annonces de départ de personnalités importantes, comme Sonia LeBel, sont mauvaises pour le parti.

«Je trouve que c'est une rebelle. C'était quelqu'un qui avait quand même beaucoup de crédibilité. Elle était très sérieuse. Le fait qu'elle s'en aille, ça n'envoie pas un message de vitalité pour la CAQ, mais reste qu'il va y avoir une vraie course. Je dirais que ça contraste avec les libéraux.»

Christian Dufour

