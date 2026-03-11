Les autres provinces paient moins cher

Le PQ s'invite dans le débat sur le prix de l'essence, rappelant que l'écart entre le coût au Québec et dans le reste du Canada a éte créé de toutes pièces par Mark Carney, du moins d'après le député Pascal Paradis.
M. Paradis dénonce le fait qu'un chèque ait été envoyé l'an dernier à tous les Canadiens, sauf aux Québécois, en remise carbone.
814 millions de dollars seraient toujours à aller chercher au fédéral, selon lui.
Écoutez Pascal Paradis, député de Jean-Talon pour le Parti Québécois, porte-parole en matière d'Énergie, participer au débat à La commission, mercredi.
«La concurrence, c'est un problème structurel, puis c'est un problème récurrent sur lequel il faut agir. On propose de doter l'Office de protection du consommateur du Québec de pouvoirs d'enquête et de pénalisation des pratiques anticoncurrentielles qui coûtent cher aux Québécois.»