 Aller au contenu
Politique provinciale
Les autres provinces paient moins cher

Le fort prix du gaz a été «créé de toutes pièces par Mark Carney», selon le PQ

par 98.5

0:00
11:16

Entendu dans

La commission

le 11 mars 2026 12:40

Avec

Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Le fort prix du gaz a été «créé de toutes pièces par Mark Carney», selon le PQ
Le fort prix du gaz a été «créé de toutes pièces par Mark Carney», selon le PQ. / La Presse Canadienne / Christopher Katsarov

Le PQ s'invite dans le débat sur le prix de l'essence, rappelant que l'écart entre le coût au Québec et dans le reste du Canada a éte créé de toutes pièces par Mark Carney, du moins d'après le député Pascal Paradis.

M. Paradis dénonce le fait qu'un chèque ait été envoyé l'an dernier à tous les Canadiens, sauf aux Québécois, en remise carbone.

814 millions de dollars seraient toujours à aller chercher au fédéral, selon lui.

Écoutez Pascal Paradis, député de Jean-Talon pour le Parti Québécois, porte-parole en matière d'Énergie, participer au débat à La commission, mercredi.

«La concurrence, c'est un problème structurel, puis c'est un problème récurrent sur lequel il faut agir. On propose de doter l'Office de protection du consommateur du Québec de pouvoirs d'enquête et de pénalisation des pratiques anticoncurrentielles qui coûtent cher aux Québécois.»

Pacal Paradis

Vous aimerez aussi

L'accès des jeunes générations aux services publics est-elle compromise?
La commission
L'accès des jeunes générations aux services publics est-elle compromise?
0:00
7:38
Un chèque pour compenser la hausse du prix du gaz? «Ça coûte rien à l'État»
Radio textos
Un chèque pour compenser la hausse du prix du gaz? «Ça coûte rien à l'État»
0:00
25:41

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Diffusion sur Prime: «Tout le monde veut entendre les raisons de Radio-Canada»
Rattrapage
Motion à la Chambre des communes
Diffusion sur Prime: «Tout le monde veut entendre les raisons de Radio-Canada»
Un trou dans la programmation du Festival d'été de Québec
Rattrapage
Annulation de dernière minute
Un trou dans la programmation du Festival d'été de Québec
Guerre en Iran et inflation: JD Vance se distance de Trump
Rattrapage
Le vice-président connaît une certaine popularité
Guerre en Iran et inflation: JD Vance se distance de Trump
Une députée du NPD passe au PLC: «Ça m'écoeure», dénonce Frédéric Labelle
Rattrapage
Mark Carney flirte avec une majorité
Une députée du NPD passe au PLC: «Ça m'écoeure», dénonce Frédéric Labelle
Affaire Station10: l'industrie de la coiffure conteste le jugement
Rattrapage
Droits de la personne
Affaire Station10: l'industrie de la coiffure conteste le jugement
Crise pétrolière: l'AIE libère 400 millions de barils des réserves
Rattrapage
Pénurie mondiale de pétrole
Crise pétrolière: l'AIE libère 400 millions de barils des réserves
«Je ne répondrai pas à 40 questions sur les gardiens» -Martin St-Louis
Rattrapage
Fowler partant face aux Sénateurs d'Ottawa
«Je ne répondrai pas à 40 questions sur les gardiens» -Martin St-Louis
Météo: entre apocalypse annoncée et réalité du terrain montréalais
Rattrapage
Bottes à crampons et routes salées
Météo: entre apocalypse annoncée et réalité du terrain montréalais
Probable congé d'école mercredi : «Ça, c'était le fun quand on était petit!»
Rattrapage
Verglas
Probable congé d'école mercredi : «Ça, c'était le fun quand on était petit!»
Pourquoi le groupe Angine de Poitrine fait-il autant le «buzz»?
Rattrapage
Une musique aux multiples facettes
Pourquoi le groupe Angine de Poitrine fait-il autant le «buzz»?
Plus d'emplois créés dans le public qu'au privé : «On a un méchant problème»
Rattrapage
Depuis 2029
Plus d'emplois créés dans le public qu'au privé : «On a un méchant problème»
Rembourser la hausse du coût de l'essence: «Je ne sais pas quel sera le montant»
Rattrapage
Bernard Drainville veut verser une aide ponctuelle
Rembourser la hausse du coût de l'essence: «Je ne sais pas quel sera le montant»
Mark Carney se rend en Norvège pour assister aux exercices de l'OTAN
Rattrapage
Nouvelles en rafales
Mark Carney se rend en Norvège pour assister aux exercices de l'OTAN
L'accès des jeunes générations aux services publics est-elle compromise?
Rattrapage
Vieillissement de la population
L'accès des jeunes générations aux services publics est-elle compromise?