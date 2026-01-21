Une tendance préoccupante se dessine chez les jeunes de 15 à 29 ans, selon l'Institut de la statistique du Québec. Environ 69% d'entre eux visionnent majoritairement des contenus provenant de l'extérieur du Québec, que ce soit sur les plateformes numériques ou à la télévision traditionnelle.

La situation est particulièrement frappante dans le secteur musical: seulement 3,9% des 15 à 29 ans écoutent de la musique d'ici.

L'étude souligne toutefois un facteur d'influence majeur: l'intérêt des jeunes pour la culture québécoise est nettement plus élevé lorsque les parents consomment eux-mêmes du contenu local à la maison.

