 Aller au contenu
Société
Une tendance préoccupante

Les jeunes Québécois délaissent le contenu local au profit de l'étranger

par 98.5

0:00
1:55

Entendu dans

La commission

le 21 janvier 2026 14:07

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Les jeunes Québécois délaissent le contenu local au profit de l'étranger
Les jeunes Québécois délaissent le contenu local au profit de l'étranger / Rokas / Adobe Stock

Une tendance préoccupante se dessine chez les jeunes de 15 à 29 ans, selon l'Institut de la statistique du Québec. Environ 69% d'entre eux visionnent majoritairement des contenus provenant de l'extérieur du Québec, que ce soit sur les plateformes numériques ou à la télévision traditionnelle.

La situation est particulièrement frappante dans le secteur musical: seulement 3,9% des 15 à 29 ans écoutent de la musique d'ici.

L'étude souligne toutefois un facteur d'influence majeur: l'intérêt des jeunes pour la culture québécoise est nettement plus élevé lorsque les parents consomment eux-mêmes du contenu local à la maison.

Écoutez la rafale de nouvelles de Catherine Brisson et Luc Ferrandez, mercredi, à La commission.

Autres sujets abordés

  • Politique internationale: un reportage analyse les raisons pour lesquelles Donald Trump a renoncé à une attaque contre l'Iran à la dernière minute;
  • Records insolites: une compétition pour le record mondial du plus grand nombre d'amants en 24 heures oppose actuellement l'Américaine Bonnie Blue à l'Australienne Lily Phillips, qui détient présentement la marque avec 1173 personnes.

Vous aimerez aussi

La fin du multilatéralisme marque le Forum économique de Davos
Lagacé le matin
La fin du multilatéralisme marque le Forum économique de Davos
0:00
22:47
La popularité de la danse latine, «un antidote à la morosité ambiante»
La commission
La popularité de la danse latine, «un antidote à la morosité ambiante»
0:00
11:59

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Groenland: Donald Trump n'utiliserait pas la force et reculerait sur les tarifs
Rattrapage
Davos
Groenland: Donald Trump n'utiliserait pas la force et reculerait sur les tarifs
La popularité de la danse latine, «un antidote à la morosité ambiante»
Rattrapage
Besoin de se rassembler physiquement
La popularité de la danse latine, «un antidote à la morosité ambiante»
«C'est 49 milliards de dollars qu'il faudrait investir»
Rattrapage
Un milliard de Québec et Ottawa pour des logements
«C'est 49 milliards de dollars qu'il faudrait investir»
«Ça nous a rappelé qu’on avait un premier ministre» -Christian Dufour
Rattrapage
Prise de parole de François Legault
«Ça nous a rappelé qu’on avait un premier ministre» -Christian Dufour
Faut-il plus taxer les ultra-riches pour limiter les écarts de richesse?
Rattrapage
Pour soulager la classe moyenne québécoise
Faut-il plus taxer les ultra-riches pour limiter les écarts de richesse?
L'intelligence insoupçonnée des vaches confirmée par la science
Rattrapage
Selon des chercheurs autrichiens
L'intelligence insoupçonnée des vaches confirmée par la science
Cartes de crédit et hypothèques, le cocktail financier explosif
Rattrapage
Hausse alarmante des retards de paiement au pays
Cartes de crédit et hypothèques, le cocktail financier explosif
Publicité des producteurs de lait: émotion, diversité et valeurs traditionnelles
Rattrapage
Nouvelle campagne publicitaire
Publicité des producteurs de lait: émotion, diversité et valeurs traditionnelles
Inflation alimentaire: pourquoi le Canada écope-t-il plus que ses voisins ?
Rattrapage
Panier d'épicerie
Inflation alimentaire: pourquoi le Canada écope-t-il plus que ses voisins ?
Comment un problème de lavage d’uniformes a coûté 17 M$ aux contribuables
Rattrapage
Service de sécurité incendie de Montréal
Comment un problème de lavage d’uniformes a coûté 17 M$ aux contribuables
Incendie près du pont Jacques-Cartier: «C'était très spectaculaire cette nuit»
Rattrapage
Jusqu'à 150 pompiers pour combattre les flammes
Incendie près du pont Jacques-Cartier: «C'était très spectaculaire cette nuit»
«Carney a réalisé que la gentillesse ne marche pas avec Trump» -Frédérick Gagnon
Rattrapage
Le premier ministre durcit le ton
«Carney a réalisé que la gentillesse ne marche pas avec Trump» -Frédérick Gagnon
«Le salon mortuaire où on va enterrer la CAQ dans les prochaines semaines»
Rattrapage
Toute vérité n'est pas bonne à dire
«Le salon mortuaire où on va enterrer la CAQ dans les prochaines semaines»
Quels toponymes caractérisent votre région?
Rattrapage
La bonne nouvelle de la journée
Quels toponymes caractérisent votre région?