Justice et faits divers
Jusqu'à 150 pompiers pour combattre les flammes

Incendie près du pont Jacques-Cartier: «C'était très spectaculaire cette nuit»

le 21 janvier 2026 12:39

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

Incendie près du pont Jacques-Cartier: «C'était très spectaculaire cette nuit»
Un incendie dans un édifice désaffecté continue de causer des maux de tête aux automobilistes à proximité du pont Jacques-Cartier. / Any Guillemette/Cogeco Nouvelles

Un incendie dans un édifice désaffecté continue de causer des maux de tête aux automobilistes à proximité du pont Jacques-Cartier mercredi après-midi. La circulation pourrait ne pas être possible dans les deux directions pour l'heure de pointe du retour.

Écoutez Martin Guilbault, chef de division du Service de sécurité incendie de Montréal, faire le point à La commission mercredi.

Plusieurs vérifications sont à faire dans le bâtiment, qui abritait l'ancienne savonnerie Barsalou, puisqu'il est situé sur l'avenue De Lorimier à quelques mètres de la structure du pont.

Il faut aussi mettre à plat les immenses panneaux publicitaires situés sur le toit et effectuer une démolition partielle pour rendre l'endroit sécuritaire.

Quant à l'enquête, elle est menée par la police, parce que la cause de l'incendie reste indéterminée.

Any Guillemette/Cogeco Nouvelles

Source: Any Guillemette/Cogeco Nouvelles

