L'enquête est en cours

Une enquête pour mort suspecte a été ouverte à Drummondville après la découverte, vers 7 h 40 lundi matin, du corps inanimé d'une femme dans la trentaine.

La dépouille, qui présentait des marques de violence, a été retrouvée en bordure de la rue des Mésanges, dans un quartier résidentiel de maisons mobiles.

Bien que la thèse du drame conjugal ne soit pas privilégiée pour l'instant, la Sûreté du Québec n'écarte aucune hypothèse.

Les enquêteurs des crimes majeurs analysent actuellement la scène, examinent un véhicule à proximité et vérifient les caméras de surveillance du voisinage pour éclaircir les circonstances du drame.

