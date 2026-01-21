367 ultrariches veulent payer plus d'impôts

Trois cent soixante-sept ultrariches de la planète, dont 25 Canadiens, pressent leurs gouvernements respectifs de hausser leurs impôts.

Ces multimillionnaires soutiennent que la concentration de la richesse est devenue une menace pour la stabilité démocratique.

Croyez-vous que l'on doit taxer davantage les ultrariches?

Écoutez la réponse de Nicolas Duvernois, fondateur et président-directeur général de Duvernois Esprits créatif, au micro de Marie-Eve Tremblay.