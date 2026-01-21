367 ultrariches veulent payer plus d'impôts

Trois cent soixante-sept ultrariches de la planète, dont 25 Canadiens, pressent leurs gouvernements respectifs de hausser leurs impôts.
Ces multimillionnaires soutiennent que la concentration de la richesse est devenue une menace pour la stabilité démocratique.
Croyez-vous que l'on doit taxer davantage les ultrariches?
Écoutez la réponse de Nicolas Duvernois, fondateur et président-directeur général de Duvernois Esprits créatif, au micro de Marie-Eve Tremblay.
«Des ultra-riches, il n’y en a pas tant que ça. On sait très bien que ça va finir par retomber sur la personne qui possède un triplex à Rosemont. On va "le ramasser" solide, parce que l'État a toujours besoin de téter davantage la mamelle publique. Le vrai problème, c'est la mauvaise gestion. On ne punit pas les gestionnaires incompétents; au contraire, on réélit des gouvernements qui accumulent les déficits et qui prennent de mauvaises décisions. On ne va pas voter quand c’est le temps, et après, on se console en disant : "Bien là, il faut taxer les riches !"»