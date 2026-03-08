Prix de l'essence et conflit au Moyen-Orient

Le prix de l'essence continue sa montée fulgurante dans toutes les régions du Québec en raison du conflit au Moyen-Orient. Mais de nombreux pays dans le monde sont bien plus affectés que la province de Québec.
Écoutez l'analyste et chroniqueur politique Philippe Léger, présentement en Europe, en discuter dimanche au micro de Denis Lévesque.
«Au Québec, le choix qu'on a fait dans les années 60 d'avoir de l'hydroélectricité, puis d'être autosuffisant en termes de chauffage, puis de production d'électricité, ça a certains avantages. Même si le prix de l'essence augmente, dans d'autres pays où on dépend beaucoup plus du pétrole et du gaz, notamment dans certains pays européens, ce genre de conflit là fait encore plus mal au portefeuille que ce que les Québécois vivent présentement.»