Carney après les attaques en Iran

Le premier ministre canadien Mark Carney a soulevé du mécontentement en appuyant le président Trump après l'attaque israélo-américaine en Iran.

Suite aux réactions, il s'est ajusté en soulignant que c'est avec regret qu'il appuyait l'intervention.

Écoutez le chroniqueur Christian Dufour en discuter, dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.