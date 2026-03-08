Carney après les attaques en Iran

Le premier ministre canadien Mark Carney a soulevé du mécontentement en appuyant le président Trump après l'attaque israélo-américaine en Iran.
Suite aux réactions, il s'est ajusté en soulignant que c'est avec regret qu'il appuyait l'intervention.
Écoutez le chroniqueur Christian Dufour en discuter, dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.
«Mais je trouve que cette réaction-là, c'est une réaction spontanée, puis ça montre que c'est un manœuvrier. Il s'est comporté comme un premier ministre canadien et non pas comme un admirateur des pays d'Europe.»