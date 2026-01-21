 Aller au contenu
Discours de Trump à Davos

«C’est le même mode d'emploi, c’est la même machine de guerre qu'Hitler»

par 98.5

0:00
23:41

Entendu dans

Radio textos

le 21 janvier 2026 10:50

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Stéphane Gendron
Stéphane Gendron
«C’est le même mode d'emploi, c’est la même machine de guerre qu'Hitler»
Le président Donald Trump gesticule à la suite de son allocution spéciale lors de la 56e assemblée annuelle du Forum économique mondial (WEF) à Davos, en Suisse, le mercredi 21 janvier 2026. / Gian Ehrenzeller/Keystone via AP

Dans un long discours de près de deux heures, le président américain Donald Trump a multiplié les remarques méprisantes à l'endroit de l'Europe et des autres États.

Selon le président, son pays est le seul en mesure de défendre le Groenland. Il a également soutenu que sans l'intervention des Américains, le monde entier parlerait aujourd'hui italien ou allemand.

Écoutez la réaction de Stéphane Gendron, ex-maire de Huntingdon, au discours de Donald Trump à Davos, mercredi, à La commission.

«Écoutez, il a dit: "Tout le monde sur la planète, si les États-Unis n’avaient pas gagné la Deuxième Guerre mondiale, vous seriez en train de parler japonais, allemand ou italien." Là, on se demande: coudon, le bonhomme sait-il que c’était un effort allié? Réalise-t-il qu'il insulte les Canadiens qui ont débarqué à Dieppe et en Normandie? On a servi de chair à canon! [...] En l'écoutant parler, j'avais l'impression de voir un "replay" de la scène internationale entre 1933, l'année où Hitler a pris le pouvoir en Allemagne, et 1939. C’est le même ''playbook'', c’est la même machine de guerre.»

Stéphane Gendron sur le discours de Donald Trump à Davos

Autre sujet abordé:

  • Retour sur le discours de Mark Carney à Davos, mercredi: êtes-vous fier du premier ministre?

