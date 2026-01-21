Discours de Trump à Davos

Dans un long discours de près de deux heures, le président américain Donald Trump a multiplié les remarques méprisantes à l'endroit de l'Europe et des autres États.

Selon le président, son pays est le seul en mesure de défendre le Groenland. Il a également soutenu que sans l'intervention des Américains, le monde entier parlerait aujourd'hui italien ou allemand.

