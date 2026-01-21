Discours de Trump à Davos

Dans un long discours de près de deux heures, le président américain Donald Trump a multiplié les remarques méprisantes à l'endroit de l'Europe et des autres États.
Selon le président, son pays est le seul en mesure de défendre le Groenland. Il a également soutenu que sans l'intervention des Américains, le monde entier parlerait aujourd'hui italien ou allemand.
Écoutez la réaction de Stéphane Gendron, ex-maire de Huntingdon, au discours de Donald Trump à Davos, mercredi, à La commission.
«Écoutez, il a dit: "Tout le monde sur la planète, si les États-Unis n’avaient pas gagné la Deuxième Guerre mondiale, vous seriez en train de parler japonais, allemand ou italien." Là, on se demande: coudon, le bonhomme sait-il que c’était un effort allié? Réalise-t-il qu'il insulte les Canadiens qui ont débarqué à Dieppe et en Normandie? On a servi de chair à canon! [...] En l'écoutant parler, j'avais l'impression de voir un "replay" de la scène internationale entre 1933, l'année où Hitler a pris le pouvoir en Allemagne, et 1939. C’est le même ''playbook'', c’est la même machine de guerre.»
Autre sujet abordé:
