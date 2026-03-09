Le premier ministre Mark Carney a convoqué le Groupe d’intervention en cas d’incident pour aborder les répercussions générées par le conflit au Moyen-Orient au pays.

Cette entité est composée de ministres clés et de responsables de la sécurité nationale.

Si le Canada n’est pas engagé directement dans le conflit, il s’agit principalement de prendre des mesures pour protéger les ressortissants qui se trouvent au Moyen-Orient, mais aussi d’évaluer les menaces sur le territoire canadien.

Écoutez l’analyste de la politique fédérale Dimitri Soudas faire le point, lundi, au micro de Patrick Lagacé.

