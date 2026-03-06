Budget le plus dépensier de l'histoire du Canada

Le bureau du directeur parlementaire du budget (DPB) est sans leadership officiel depuis que le mandat de l'intérimaire Jason Jacques a pris fin lundi dernier.

Pour le chroniqueur politique Dimitri Soudas, cette situation est préoccupante, puisque le DPB agit comme un «chien de garde fiscal» essentiel pour analyser froidement les finances publiques du gouvernement fédéral, surtout dans un contexte de dépenses historiques.

Écoutez Dimitri Soudas faire le point sur l'importance de cette fonction, vendredi, à Lagacé le matin animée par Catherine Brisson.