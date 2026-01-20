Pour une septième année, la Commission de toponymie invite les Québécois à choisir le nom de lieu qui les charme le plus parmi une liste de 12 toponymes coups de cœur parmis les noms de lieux officialisés l'année dernière.
La population peut voter jusqu'au 3 février.
Écoutez Jean-François Nadeau, chroniqueur au Devoir et historien, aborder le sujet, mardi, au micro de Catherine Brisson et Luc Ferrandez.
Lequel sera élu coup de foudre du public parmi ceux-ci? :
- Belvédère du Voyage-Immobile;
- Lac du Castor Têtu;
- Mont des Profondeurs;
- Parc de la Chèvrerie-des-Berges;
- Parc des Heures-Fugitives;
- Parc du Refus-Global, Place des Mille-Mercis;
- Place du Pain-et-des-Roses;
- Point de vue du Gardien-des-Méandres;
- Rue de la Vague-Humaine;
- Ruelle du Court-Métrage;
- Sentier de la Face-de-Singe.