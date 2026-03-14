Les parents, qui tentent d'être justes et équitables avec tous leurs enfants, font parfois, sans le réaliser, un traitement parental différentiel.
Écoutez la chroniqueuse Ingrid Falaise qui s'est aperçue de cette réalité que vivent parfois les enfants ayant grandi dans la même famille et la même maison, en discuter samedi au micro de l'animateur Denis Lévesque.
«On veut être juste avec nos enfants, puis on pense qu'on l'est. Mais on ne se comporte pas exactement de la même façon avec chacun d'entre eux. On ne peut pas être le même parent à 25 ans, à 30 ans et à 40 ans. La vie change, le stress change, la situation financière change et la relation change.»