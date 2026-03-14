Les parents, qui tentent d'être justes et équitables avec tous leurs enfants, font parfois, sans le réaliser, un traitement parental différentiel.

Écoutez la chroniqueuse Ingrid Falaise qui s'est aperçue de cette réalité que vivent parfois les enfants ayant grandi dans la même famille et la même maison, en discuter samedi au micro de l'animateur Denis Lévesque.