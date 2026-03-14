Tour des régions

Trois-Rivières serait la ville québécoise dont les trottoirs sont le moins bien déneigés.
Écoutez le journaliste en Mauricie Alexis Samson en discuter samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.
Trois-Rivières serait la ville québécoise dont les trottoirs sont le moins bien déneigés.
Écoutez le journaliste en Mauricie Alexis Samson en discuter samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.
Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.