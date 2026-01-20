Les témoignages d’immigrants forcés de quitter le Québec avec la fin du PEQ se multiplient et se ressemblent.
Écoutez Guillaume Cliche-Rivard, député de Québec solidaire dans la circonscription de Saint-Henri-Sainte-Anne, leader parlementaire du deuxième groupe d’opposition, aborder le sujet au micro de Luc Ferrandez et Catherine Brisson.
«On a promis à ces gens-là, quand ils sont venus ici, qu'ils auraient accès à la résidence permanente. Donc, si on veut faire des modifications de programmes, qu'on les fasse, c'est le loisir de Québec de le faire. Mais au minimum, il faudrait qu'on leur donne une clause de droits acquis pour qu'ils puissent rester ici. C'est le strict minimum.»