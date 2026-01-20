Les témoignages d’immigrants forcés de quitter le Québec avec la fin du PEQ se multiplient et se ressemblent.

Écoutez Guillaume Cliche-Rivard, député de Québec solidaire dans la circonscription de Saint-Henri-Sainte-Anne, leader parlementaire du deuxième groupe d’opposition, aborder le sujet au micro de Luc Ferrandez et Catherine Brisson.