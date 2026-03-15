Pression sociale liée à cette pratique

Le chroniqueur Christian Dufour a récemment été invité à donner du pourboire alors qu'il achetait un billet de cinéma.
Écoutez le chroniqueur discuter de la pression sociale exercée pour laisser un montant d'argent, peu importe la qualité et le type de service reçu, dimanche, au micro de Denis Lévesque.
«Tu n'es pas obligé en principe, mais il y a une pression sociale importante. Mais là, le pourboire est devenu dissocié du service. C'est ça qui est troublant. Si le service est mauvais, moi, ça m'arrive de ne pas en donner pour que le message passe. Mais à partir du moment où il y a une dissociation entre les deux, ça devient un peu une espèce de salaire supplémentaire.»