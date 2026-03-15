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Société
Pression sociale liée à cette pratique

«Le pourboire est devenu dissocié du service et c'est ce qui est troublant»

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 15 mars 2026 11:08

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Christian Dufour
Christian Dufour
«Le pourboire est devenu dissocié du service et c'est ce qui est troublant»
Pourboire laissé au restaurant / Martin Schütz / Adobe Stock

Le chroniqueur Christian Dufour a récemment été invité à donner du pourboire alors qu'il achetait un billet de cinéma. 

Écoutez le chroniqueur discuter de la pression sociale exercée pour laisser un montant d'argent, peu importe la qualité et le type de service reçu, dimanche, au micro de Denis Lévesque.

«Tu n'es pas obligé en principe, mais il y a une pression sociale importante. Mais là, le pourboire est devenu dissocié du service. C'est ça qui est troublant. Si le service est mauvais, moi, ça m'arrive de ne pas en donner pour que le message passe. Mais à partir du moment où il y a une dissociation entre les deux, ça devient un peu une espèce de salaire supplémentaire.»

Christian Dufour

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