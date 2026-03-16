Atteinte d'un cancer très rare

Atteinte d'un léiomyosarcome utérin, un cancer rare qui ne touche qu'une personne sur 7000 au Canada, Joanie Rainville doit composer avec une réalité brutale: l'absence de revenus.

Travailleuse autonome, elle a découvert trop tard l'existence de programmes de protection, comme l'assurance-emploi pour les travailleurs indépendants, qui exigent une cotisation de 12 mois avant de devenir admissibles.

Elle n'a donc aucune aide gouvernementale à sa disposition.

Écoutez la mère de famille de 41 ans aborder le tout, lundi matin, à l’émission de Patrick Lagacé.

Face à cette faille du système qui touche 98% des 500 000 travailleurs autonomes au Québec, elle a lancé la campagne «Sans filet» sur les réseaux sociaux.

Au-delà de l'aspect financier, elle souhaite sensibiliser ses pairs à l'importance de se protéger avant que l'inattendu ne survienne, tout en tentant d'assurer un avenir à ses deux filles de 9 et 13 ans via un GoFundMe.