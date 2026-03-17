Pour ou contre son exploitation?

Éric Duhaime défend vivement la relance de la filière des gaz de schiste.

Réagissant à l'ouverture récente de la candidate à la chefferie Christine Fréchette en ce sens, il soutient que le Québec possède d'importantes réserves inexploitées pouvant favoriser l'enrichissement de la province et l'autosuffisance énergétique.

Bien qu'il s'oppose fermement aux subventions publiques, il appelle le gouvernement à lever l'interdiction d'exploration pour laisser le secteur privé prendre les risques.

Écoutez Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec, à ce sujet mardi à La commission.