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Politique provinciale
Malgré un appui d'Investissement Québec

QScale: un fleuron de Lévis pourrait être vendu aux États-Unis

par Maxime Sarrasin | 98.5

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10:47

Entendu dans

Lagacé le matin

le 16 mars 2026 07:12

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jonathan Trudeau
Jonathan Trudeau
QScale: un fleuron de Lévis pourrait être vendu aux États-Unis
La chronique politique de Jonathan Trudeau / Cogeco Média

À l'occasion de sa chronique politique, Jonathan Trudeau aborde la vente potentielle de l'entreprise québécoise QScale à des intérêts américains, notamment au géant Goldman Sachs.

Ce fleuron, spécialisé dans les centres de données écoresponsables à Lévis, a pourtant reçu un appui financier majeur de 90 millions de dollars de la part d'Investissement Québec, faisant du gouvernement un actionnaire minoritaire.

Écoutez le chroniqueur Jonathan Trudeau aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il souligne l'ironie de la situation, alors que le gouvernement Legault prône la souveraineté numérique et le développement de l'intelligence artificielle.

Selon les informations qu'il a obtenues avec son collègue Dimitri Soudas, l'entente avec Goldman Sachs serait pratiquement conclue, au détriment d'une offre canadienne incluant la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Trudeau exprime son indignation face à l'incapacité juridique d'Investissement Québec de bloquer cette transaction, malgré les fonds publics injectés.

Il s'inquiète également de l'application du Cloud Act américain, qui pourrait compromettre la protection des données hébergées au Québec si le propriétaire devient une entité des États-Unis.

Autres sujets traités:

  • Négociations avec les médecins spécialistes: le dossier est au point mort entre la FMSQ et le gouvernement;
  • Martin Koskinen, chef de cabinet de François Legault, s'apprête à battre le record de longévité de Jean-Roch Boivin sous René Lévesque.

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