Le ministre Samuel Poulin souhaite revoir le tout

Le ministre Samuel Poulin, délégué à l’Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, a annoncé mardi son intention de revoir la loi sur l’alcool.
Écoutez le ministre et député de Beauce-Sud en discuter mardi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«On a des lois qui datent de la prohibition. Ça fait en sorte que cette industrie-là, qui est quand même très importante au Québec, est dans une sorte de camisole de force. Là, mon objectif est non seulement qu'on rivalise avec l'Ontario, la Colombie-Britannique et l'Amérique du Nord, mais aussi le monde entier. On gagne déjà des prix à l'international, mais il faut se doter d'un environnement réglementaire beaucoup plus agile.»