Plusieurs cas de fraude amoureuse ont eu lieu à l'aéroport de Mont-Joli, selon les informations de TVA.

Des personnes qui provenaient supposément de l'international étaient censées aller rejoindre leur amant à l'aéroport, après leur avoir soutiré de l'argent.

Une fausse Jennifer Lopez était notamment censée venir rejoindre son «conjoint» au Québec.

