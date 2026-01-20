 Aller au contenu
Fausse Jennifer Lopez

Plusieurs cas de fraude amoureuse à l’aéroport de Mont-Joli

par 98.5

La commission

le 20 janvier 2026 14:00

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Plusieurs cas de fraude amoureuse à l’aéroport de Mont-Joli
La commission / Cogeco Média

Plusieurs cas de fraude amoureuse ont eu lieu à l'aéroport de Mont-Joli, selon les informations de TVA.

Des personnes qui provenaient supposément de l'international étaient censées aller rejoindre leur amant à l'aéroport, après leur avoir soutiré de l'argent.

Une fausse Jennifer Lopez était notamment censée venir rejoindre son «conjoint» au Québec.

Écoutez la rafale de nouvelles de Catherine Brisson et Luc Ferrandez à La commission, mardi.

Autres sujets abordés

  • Un pompier agent immobilier a profité d'un homme pour se faire de l'argent sur son dos;
  • Un couple de Repentigny a vécu une mésaventure avec la compagnie Norwegian Cruise Line.

