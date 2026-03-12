La tempête de verglas qui s'est abattue sur le Québec mercredi a fait moins de ravages qu'anticipé, mais a tout de même privé certaines personnes d'électricité.
Écoutez le journaliste Philippe Bonneville brosser le portrait de la situation, jeudi, au micro de l'animateur Philippe Cantin.
«Quand même beaucoup de gens se sont retrouvés sans électricité pour un bon moment déjà. Au maximum des pannes, il y avait 218 000 clients d'Hydro-Québec qui n'avaient pas d'électricité. Ça, c'était en milieu de matinée, ce matin. Mais ça diminue assez rapidement du côté des pannes.»