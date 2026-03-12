 Aller au contenu
Société
Hydro-Québec en action

De moins en moins de gens touchés par les pannes électriques au Québec

par 98.5

0:00
3:02

Entendu dans

La commission

le 12 mars 2026 14:58

Avec

Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
De moins en moins de gens touchés par les pannes électriques au Québec
La commission / Cogeco Média

La situation des pannes électriques au Québec s'améliore, le nombre de 150 000 ménages touchés ayant fondu de moitié sur l'heure du midi, jeudi.

Écoutez la bonne nouvelle du jour de Nathalie Normandeau et Frédéric Labelle, jeudi, à l'émission La commission.

Autres sujets abordés

  • Tous les enseignants de la maternelle et du primaire de l'Ontario vont obtenir une carte de 750 dollars chaque année pour payer du matériel aux élèves;
  • Une enquête publique sur les dépassements de coût de projets informatiques au fédéral pourrait avoir lieu.

Vous aimerez aussi

Mexicaine face à l'expulsion : «On parle d'environ 9 ans pour réunir la famille»
Le Québec maintenant
Mexicaine face à l'expulsion : «On parle d'environ 9 ans pour réunir la famille»
0:00
8:14
«Les Iraniens ont plus confiance au jugement d'Israël qu'à celui des États-Unis»
Le Québec maintenant
«Les Iraniens ont plus confiance au jugement d'Israël qu'à celui des États-Unis»
0:00
7:57

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Finis les frais pour changer de forfait cellulaire ou internet dès juin
Rattrapage
Décision du CRTC
Finis les frais pour changer de forfait cellulaire ou internet dès juin
Hausse de 30 à 40 % du prix des VR: pourquoi coûtent-ils si cher?
Rattrapage
Plusieurs types de modèles en vente
Hausse de 30 à 40 % du prix des VR: pourquoi coûtent-ils si cher?
Accès difficile aux dermatologues : environ 100 000 personnes en attente
Rattrapage
Conditions qui les poussent vers le privé
Accès difficile aux dermatologues : environ 100 000 personnes en attente
Le nouveau guide suprême iranien a un patrimoine évalué à 100 milliards d’euros
Rattrapage
Hôtels de luxe et sociétés-écrans
Le nouveau guide suprême iranien a un patrimoine évalué à 100 milliards d’euros
Prix des vols: «Il y a une hausse très minime, il ne faut pas partir en peur»
Rattrapage
Une crise prolongée pourrait compliquer le tout
Prix des vols: «Il y a une hausse très minime, il ne faut pas partir en peur»
Indépendantisme en Alberta et au Québec: deux mondes opposés
Rattrapage
L'unité canadienne mise à l'épreuve
Indépendantisme en Alberta et au Québec: deux mondes opposés
Transport public: «Les exemples peinent à prouver l'utilité de la privatisation»
Rattrapage
Les entreprises de transport déficitaires
Transport public: «Les exemples peinent à prouver l'utilité de la privatisation»
Bruno Marchand porte plainte pour une vidéo TikTok jugée diffamatoire
Rattrapage
Une ligne rouge franchie
Bruno Marchand porte plainte pour une vidéo TikTok jugée diffamatoire
Verglas: «C'est tombé plus tard que prévu», explique Ian Lafrenière
Rattrapage
Les pannes électriques seront rétablies sous peu
Verglas: «C'est tombé plus tard que prévu», explique Ian Lafrenière
Le nouveau guide suprême iranien appelle à maintenir le détroit d'Ormuz fermé
Rattrapage
Le régime se maintient en place
Le nouveau guide suprême iranien appelle à maintenir le détroit d'Ormuz fermé
Pannes d’électricité et REM en panne: le Québec sous le verglas
Rattrapage
150 000 abonnés d'Hydro-Québec touchés
Pannes d’électricité et REM en panne: le Québec sous le verglas
Une première femme à la tête de la police de Laval
Rattrapage
«Elle a de la drive»
Une première femme à la tête de la police de Laval
Seriez-vous prêts à consommer de la musique générée par l’IA?
Rattrapage
Des premiers «faux» chanteurs québécois
Seriez-vous prêts à consommer de la musique générée par l’IA?
«Les normes d'esthétique d'un fruit ont priorité sur les qualités gustatives»
Rattrapage
Le goût des fruits a-t-il changé?
«Les normes d'esthétique d'un fruit ont priorité sur les qualités gustatives»