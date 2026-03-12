Hydro-Québec en action

La situation des pannes électriques au Québec s'améliore, le nombre de 150 000 ménages touchés ayant fondu de moitié sur l'heure du midi, jeudi.
Écoutez la bonne nouvelle du jour de Nathalie Normandeau et Frédéric Labelle, jeudi, à l'émission La commission.
Autres sujets abordés
- Tous les enseignants de la maternelle et du primaire de l'Ontario vont obtenir une carte de 750 dollars chaque année pour payer du matériel aux élèves;
- Une enquête publique sur les dépassements de coût de projets informatiques au fédéral pourrait avoir lieu.