Discours de Carney à Davos

Le premier ministre Mark Carney appelle les moyennes puissances à se regrouper pour faire face aux grandes puissances mondiales, mardi, lors de son discours au Forum économique mondial de Davos.

Est-ce la nouvelle stratégie du premier ministre pour répondre à Donald Trump?

Écoutez Martine Hébert, sénatrice et économiste, ancienne déléguée du Québec à New York et Chicago, aborder le sujet, mardi, au micro de Catherine Brisson et Luc Ferrandez.