Discours de Carney à Davos

Le premier ministre Mark Carney appelle les moyennes puissances à se regrouper pour faire face aux grandes puissances mondiales, mardi, lors de son discours au Forum économique mondial de Davos.
Est-ce la nouvelle stratégie du premier ministre pour répondre à Donald Trump?
Écoutez Martine Hébert, sénatrice et économiste, ancienne déléguée du Québec à New York et Chicago, aborder le sujet, mardi, au micro de Catherine Brisson et Luc Ferrandez.
«Dans ce discours il semble y avoir un durcissement de ton qui n'est pas seulement l'apanage de M. Carney. Ursula von der Leyen, la présidente de l'Union européenne, a parlé d'une réponse unie, ferme et proportionnelle. Puis ça avait l'air sérieux. Monsieur Macron aussi a dit qu'il faut utiliser des outils très puissants. Le climat est assez particulier, et je ne pense pas qu'on a vu ça dans le passé.»