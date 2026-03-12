 Aller au contenu
Politique internationale
Le régime se maintient en place

Le nouveau guide suprême iranien appelle à maintenir le détroit d'Ormuz fermé

le 12 mars 2026 12:41

Nathalie Normandeau
Frédéric Labelle
Le nouveau guide suprême iranien appelle à maintenir le détroit d'Ormuz fermé
Avec la fermeture du détroit d'Ormuz, on peut s'attendre à un impact négatif sur l'économie mondiale, mais pas à une chute de l'économie, nuance Thomas Juneau. / La Presse Canadienne / AP Photo / Rafiq Maqbool

Le nouveau guide suprême iranien appelle à maintenir le détroit d'Ormuz fermé, dans un discours prononcé ce jeudi, ce qui ne sera pas sans conséquence sur l'économie mondiale.

Selon des informations des États-Unis obtenues par Reuters, le régime islamique en place ne devrait pas tomber de si peu, ce qui ne constitue pas une surprise selon l'expert Thomas Juneau.

On ne connaît toujours pas les objectifs du président américain dans cette guerre, lui qui s'entoure de proches qui le contestent peu.

Écoutez Thomas Juneau, professeur à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales à l’Université d’Ottawa, analyser la situation politique à La commission.

«Dans le cas de la République islamique, son indicateur de succès à elle, c'est la survie. Si elle survit, elle va pouvoir se prétendre comme victorieuse, même si les coûts vont être énormes. Alors, on parle depuis quelques minutes d'un impact sur l'économie mondiale.»

Thomas Juneau

