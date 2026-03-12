Le régime se maintient en place

Le nouveau guide suprême iranien appelle à maintenir le détroit d'Ormuz fermé, dans un discours prononcé ce jeudi, ce qui ne sera pas sans conséquence sur l'économie mondiale.

Selon des informations des États-Unis obtenues par Reuters, le régime islamique en place ne devrait pas tomber de si peu, ce qui ne constitue pas une surprise selon l'expert Thomas Juneau.

On ne connaît toujours pas les objectifs du président américain dans cette guerre, lui qui s'entoure de proches qui le contestent peu.

Écoutez Thomas Juneau, professeur à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales à l’Université d’Ottawa, analyser la situation politique à La commission.