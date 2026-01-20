Accepter un moins bon service pour payer moins?

La moitié des consommateurs seraient prêts à accepter une diminution de leur expérience de magasinage pour payer moins cher, selon une étude annuelle sur l’expérience en magasin réalisée par la firme de sondage Léger.
Écoutez Michel Rochette, président pour le Québec du Conseil canadien du Commerce de Détail, se pencher sur le sujet, mardi, au micro de Catherine Brisson et Luc Ferrandez.
«Donc forcément, l'incertitude crée une pression sur le portefeuille des citoyens qui sont plus prévoyants. Et depuis quelques années, les gens ont de plus en plus de capacité de chercher sur le web pour comparer les prix. Puis, il y a vraiment une propension naturelle à toujours vouloir la meilleure offre.»