Économie
Accepter un moins bon service pour payer moins?

«Il y a une propension naturelle à vouloir la meilleure offre»

par 98.5

0:00
9:47

Entendu dans

La commission

le 20 janvier 2026 13:01

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
«Il y a une propension naturelle à vouloir la meilleure offre»
La moitié des consommateurs seraient prêts à accepter une diminution de leur expérience de magasinage pour payer moins cher / bernardbodo / Adobe Stock

La moitié des consommateurs seraient prêts à accepter une diminution de leur expérience de magasinage pour payer moins cher, selon une étude annuelle sur l’expérience en magasin réalisée par la firme de sondage Léger. 

Écoutez Michel Rochette, président pour le Québec du Conseil canadien du Commerce de Détail, se pencher sur le sujet, mardi, au micro de Catherine Brisson et Luc Ferrandez. 

«Donc forcément, l'incertitude crée une pression sur le portefeuille des citoyens qui sont plus prévoyants. Et depuis quelques années, les gens ont de plus en plus de capacité de chercher sur le web pour comparer les prix. Puis, il y a vraiment une propension naturelle à toujours vouloir la meilleure offre.»

Michel Rochette

L'inflation s'établit à 2,4 % en décembre 2025
Le Québec maintenant
L'inflation s'établit à 2,4 % en décembre 2025
0:00
6:43
Les alcools de la SAQ livrés par Uber Eats: un choix difficile à justifier
La commission
Les alcools de la SAQ livrés par Uber Eats: un choix difficile à justifier
0:00
13:02

