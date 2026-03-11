La vitalité économique des PME québécoises

L'entrepreneuriat au Québec est-il en train de s'essouffler sous le poids de la bureaucratie?

Nicolas Duvernois dresse un constat frappant de la réalité des PME en 2026.

Entre l'accumulation de permis municipaux absurdes et les nouvelles exigences sociétales, le rêve de se lancer en affaires se transforme souvent en cauchemar administratif.

Pourquoi tant de restaurateurs et commerçants locaux songent-ils aujourd'hui à abandonner?

Comment l'entrepreneur est devenu, malgré lui, un psychologue et un gestionnaire de crise à temps plein?

Écoutez Nicolas Duvernois, fondateur et PDG de Duvernois Esprits Créatifs, en discuter avec Marie-Eve Tremblay mercredi.