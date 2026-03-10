Bourse et pétrole

La volatilité des marchés financiers a frappé un grand coup: une simple déclaration de Donald Trump sur la fin imminente du conflit en Iran a fait basculer la bourse dans le vert et chuter le prix du baril de 25 dollars.

Écoutez la chronique financière de Marie-Eve Fournier, mardi au micro de Patrick Lagacé.

Elle souligne toutefois que cette baisse tarde à se refléter à la pompe pour les automobilistes.

