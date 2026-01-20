Un an depuis le retour de Trump au pouvoir

Il y a exactement un an, Donald Trump revenait avec la Maison-Blanche, avec une approche différente de son premier mandat ; beaucoup plus tranchant, autoritaire, avec une morale élastique, ce qui n'augure rien de bon pour les années à venir.

Pourrons-nous tenir encore trois ans?

Écoutez le Dr Julien Cavanagh, qui habite à Atlanta, parler de sa réalité, mardi, au micro de Catherine Brisson et Luc Ferrandez.