Un an depuis le retour de Trump au pouvoir

Il y a exactement un an, Donald Trump revenait avec la Maison-Blanche, avec une approche différente de son premier mandat ; beaucoup plus tranchant, autoritaire, avec une morale élastique, ce qui n'augure rien de bon pour les années à venir.
Pourrons-nous tenir encore trois ans?
Écoutez le Dr Julien Cavanagh, qui habite à Atlanta, parler de sa réalité, mardi, au micro de Catherine Brisson et Luc Ferrandez.
«C'est vivre dans ce climat très anxiogène. Parce que tous les jours, il y a une nouvelle intervention de ce pouvoir exécutif, qui, normalement, est censé nous protéger par la séparation des pouvoirs. Donc, un État de droit, où un congrès et des institutions judiciaires qui font leur travail, et où ont un pouvoir exécutif. Mais Donald Trump, tous les jours, dit : non ce sont mes règles à moi et celles que vous connaissez ne s'appliquent plus.»
Écoutez le Dr Julien Cavanagh discuter ensuite de la réalité en tant que médecin, sous la gouverne de Donald Trump.