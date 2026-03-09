Guerre au Moyen-Orient

La Maison-Blanche et le Pentagone ne se gênent pas pour publier des vidéos de propagandes générées par l'intelligence artificielle, mentionne le correspondant Henry Arnaud.

Celles-ci comparent notamment des films comme Top Gun et la guerre en Iran, ce qui ne fait pas l'affaire des grandes boîtes de production hollywoodienne.

Henry Arnaud aborde aussi les discours du président Trump, qui fait fabuler une fin de guerre en peu de temps, sans jamais mentionner les soldats décédés au combat.

