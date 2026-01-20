Face aux menaces de Trump

Face aux nombreuses menaces du président américain Donald Trump, le Canada aura besoin d'une armée prête à toute éventualité. Malheureusement, l'armée canadienne manque des gens dans ses rangs.

Seriez-vous prêts à joindre les forces armées canadiennes?

Écoutez Pierre St-Cyr, colonel à la retraite des Forces armées canadiennes, accompagner la discussion, mardi, au micro de Marie-Eve Tremblay.