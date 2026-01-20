 Aller au contenu
Politique
Face aux menaces de Trump

L'armée de plus en plus nécessaire: seriez-vous prêts à joindre ses rangs?

le 20 janvier 2026

Marie-Eve Tremblay
L'armée de plus en plus nécessaire: seriez-vous prêts à joindre ses rangs?
Seriez-vous prêts à joindre les rangs de l'armée pour défendre votre pays? / Jeff McIntosh/La Presse Canadienne

Face aux nombreuses menaces du président américain Donald Trump, le Canada aura besoin d'une armée prête à toute éventualité. Malheureusement, l'armée canadienne manque des gens dans ses rangs. 

Seriez-vous prêts à joindre les forces armées canadiennes? 

Écoutez Pierre St-Cyr, colonel à la retraite des Forces armées canadiennes, accompagner la discussion, mardi, au micro de Marie-Eve Tremblay. 

«Défendre le territoire canadien, un territoire de tout près de 10 millions de kilomètres carrés et une frontière avec les États-Unis qui a près de 8000 km, ça prend énormément de moyens. Et actuellement, avec le nombre de soldats, c'est sûr qu'on n'a pas cette capacité-là. Le recrutement aiderait, mais ça prendrait un recrutement de masse, et un système d'entraînement pour tous ces gens-là.»

Pierre St-Cyr







