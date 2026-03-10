Laval doit un million à l’ARC

L’intervention du ministre fédéral François-Philippe Champagne se fait encore attendre dans le dossier visant la Ville de Laval et le million de dollars qu’elle doit rembourser à son ancien maire.

Cette somme servirait à payer les impôts de Gilles Vaillancourt sur un total de 7 millions de dollars qu'il avait volée: un montant d'argent a été rendu à la Ville de Laval, en 2016.

Malgré tout, l'ARC considère que 14% de cette somme doit lui être rendu, puisque l'ex-maire n'a pas payé d'impôts sur ce revenu.

Plus de 24 heures après ces révélations, aucune solution concrète n'avait été trouvée, malgré le sérieux de la situation.

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau faire le point à ce sujet, mardi, au micro de Patrick Lagacé.

Autres sujets abordés: