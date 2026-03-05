Couper ou payer plus d'impôt?

Le Québec fait face à un trou de 13 milliards de dollars dans ses finances publiques.

Un nouveau sondage Léger révèle un chiffre étonnant: 61 % des citoyens préféreraient une réduction des services plutôt qu’une hausse d’impôts pour éponger la dette.

Accompagnée de l'analyste Patrick Déry, Marie-Eve Tremblay explore ce dilemme déchirant.

Entre le manque criant de médecins, les subventions aux entreprises et les soins de fin de vie coûteux, où doit-on tracer la ligne?

Écoutez Patrick Déry, analyste en politiques publiques, en discuter avec Marie-Eve Tremblay, jeudi à Radio textos.