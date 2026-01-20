Présumé féminicide

Véronic Champagne, une mère de 40 ans qui aurait été poignardée à mort à Rougemont par son conjoint, avait déjà demandé de l'aide de voisins et s'était même réfugiée chez des proches dans le passé en raison d'épisodes de violence conjugale.

