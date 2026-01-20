Présumé féminicide

Véronic Champagne, une mère de 40 ans qui aurait été poignardée à mort à Rougemont par son conjoint, avait déjà demandé de l'aide de voisins et s'était même réfugiée chez des proches dans le passé en raison d'épisodes de violence conjugale.
Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel révéler ce qu'elle a appris en lien avec cette histoire, mardi, à Lagacé le matin.
«Ça semblait être quand même connu par plusieurs que son conjoint était un homme violent. Elle aurait même, selon ce qu'un ami m'a raconté, fait une plainte, mais elle aurait finalement retiré la plainte.»
Le conjoint en question, gravement blessé, n'a pas encore pu être interrogé par les policiers.
Autres sujets abordés
- Des coups de feu ont été tirés vers 22 heures 30 hier soir dans l'arrondissement St-Léonard.
- Début du procès d'un adolescent accusé d'avoir tué deux autres jeunes en lien avec une vidéo humiliante diffusée sur Snapchat et une histoire de vols de voitures à Toronto.