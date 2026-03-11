S'agit-il d'un meurtre?

Le mystère plane entourant la découverte du corps de Julie Pontbriand, 35 ans, dans un quartier résidentiel et habituellement paisible de Drummondville.

Bien que des blessures soient visibles sur son corps, la Sûreté du Québec ne peut pas encore confirmer s'il s'agit d'un meurtre.

Les autorités explorent toutes les pistes, y compris celle liée au fait que la femme était connue des policiers comme travailleuse du sexe, tout en précisant que l'hypothèse d'un féminicide dans un contexte conjugal ne semble pas privilégiée pour l'instant.

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires Bénédicte Lebel faire le point mercredi matin.

