 Aller au contenu
Justice et faits divers
Bambin de 18 mois tué par un éducateur

«Il ne devait pas travailler avec des enfants, c’est impardonnable»

par 98.5

0:00
6:37

Entendu dans

Lagacé le matin

le 10 mars 2026 06:00

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
«Il ne devait pas travailler avec des enfants, c’est impardonnable»
Tomy Carranza Ladry a été condamné à la prison à vie / Photo tirée d'une vidéo déposée en preuve

Tomy Carranza Ladry, l'éducateur reconnu coupable d'avoir tué un bambin de 18 mois dans une garderie de l'Assomption en 2023, a été condamné à la prison à vie, lundi.

En décembre 2023, l'homme qui travaillait dans une garderie avait infligé de graves blessures à la tête de l'enfant, provoquant sa mort.

La pathologiste au procès a parlé de blessures au cerveau dignes d'un accident d'automobile.

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires Bénédicte Lebel faire le récit des événements, mardi, au micro de Patrick Lagacé.

Elle a pu s’entretenir avec la mère de la victime de 18 mois pour qui la vie a basculé à la mort de son fils.

Vous aimerez aussi

Le juge aurait utilisé l'IA: «Certains éléments n'ont jamais été plaidés»
Signé Lévesque
Le juge aurait utilisé l'IA: «Certains éléments n'ont jamais été plaidés»
0:00
7:37
Procès intenté par le cardinal Ouellet: deux autres femmes témoignent
Signé Lévesque
Procès intenté par le cardinal Ouellet: deux autres femmes témoignent
0:00
4:23

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Procédures vétérinaires de plus en plus chères: faut-il assurer pitou et minou?
Rattrapage
De nombreuses polices sur le marché
Procédures vétérinaires de plus en plus chères: faut-il assurer pitou et minou?
Arturo Gatti Jr est mort étranglé, selon les autorités mexicaines
Rattrapage
Vidéo
Fils du célèbre boxeur Arturo «Thunder» Gatti
Arturo Gatti Jr est mort étranglé, selon les autorités mexicaines
Regarder4:47Patrick Lagacé
Pourquoi Mark Carney a-t-il boudé le débat sur le Moyen-Orient?
Rattrapage
Une absence remarquée
Pourquoi Mark Carney a-t-il boudé le débat sur le Moyen-Orient?
Verglas: un mercredi chaotique attendu sur les routes de Montréal
Rattrapage
Plus de 20 millimètres attendus
Verglas: un mercredi chaotique attendu sur les routes de Montréal
Promesses de Trump sur la fin de la guerre: «C'en est presque ridicule»
Rattrapage
Conflit au Moyen-Orient
Promesses de Trump sur la fin de la guerre: «C'en est presque ridicule»
«C’est comme si toutes les craintes des derniers jours s’étaient envolées»
Rattrapage
Bourse et pétrole
«C’est comme si toutes les craintes des derniers jours s’étaient envolées»
«Ça illustre à quel point le fédéral peut être déconnecté et manque d'agilité»
Rattrapage
Laval doit un million à l’ARC
«Ça illustre à quel point le fédéral peut être déconnecté et manque d'agilité»
TikTok pourra continuer ses activités au Canada
Rattrapage
Après plusieurs années d'enquête
TikTok pourra continuer ses activités au Canada
Scandale en MLS: deux joueurs bannis à vie pour des paris
Rattrapage
Tour du chapeau
Scandale en MLS: deux joueurs bannis à vie pour des paris
Spécial «Bar» | L'énigme du mardi 10 mars
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Bar» | L'énigme du mardi 10 mars
Une entente trouvée dans la poursuite contre Live Nation et Ticketmaster
Rattrapage
Accusation de monopole
Une entente trouvée dans la poursuite contre Live Nation et Ticketmaster
Plus grosse chute de verglas en trois ans: «Le calme avant la tempête»
Rattrapage
La situation pourrait être critique
Plus grosse chute de verglas en trois ans: «Le calme avant la tempête»
«On parle des séries, mais ce n'est pas confirmé pantoute pour le Tricolore»
Rattrapage
Espoirs des Canadiens
«On parle des séries, mais ce n'est pas confirmé pantoute pour le Tricolore»
«J’ai compris le bonheur d’être seul sur scène» -José Gaudet
Rattrapage
Il prend les rênes du «Tricheur»
«J’ai compris le bonheur d’être seul sur scène» -José Gaudet