Bambin de 18 mois tué par un éducateur

Tomy Carranza Ladry, l'éducateur reconnu coupable d'avoir tué un bambin de 18 mois dans une garderie de l'Assomption en 2023, a été condamné à la prison à vie, lundi.

En décembre 2023, l'homme qui travaillait dans une garderie avait infligé de graves blessures à la tête de l'enfant, provoquant sa mort.

La pathologiste au procès a parlé de blessures au cerveau dignes d'un accident d'automobile.

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires Bénédicte Lebel faire le récit des événements, mardi, au micro de Patrick Lagacé.

Elle a pu s’entretenir avec la mère de la victime de 18 mois pour qui la vie a basculé à la mort de son fils.