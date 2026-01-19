 Aller au contenu
Justice et faits divers
Mort d'une femme de 40 ans

Drame à Rougemont: il pourrait s'agir du quatrième féminicide en trois semaines

par 98.5

Drame à Rougemont: il pourrait s'agir du quatrième féminicide en trois semaines
Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Une femme de 40 ans a perdu la vie à la suite d’une dispute avec un homme qui aurait dégénéré, dimanche après-midi, à Rougemont, en Montérégie. 

Elle aurait été poignardée

L’homme qui était présent dans l’appartement a aussi subi des blessures, mais on ne craint pas pour sa vie.

Le drame est survenu dans un immeuble résidentiel de la rue Petite-Caroline où un incendie a également été déclenché.

L'enquête suit son cours, mais il pourrait s'agir d'un féminicide, le quatrième à survenir depuis le début de 2026.

Selon des informations obntenues par Bénédicte Lebel, l'homme en question avait un historique de violence et avait même fait l'objet de plaintes en lien avec des épisodes de violence conjugale dans les dernières années. 

L’homme sera rencontré par les autorités lorsque son état le permettra. Rappelons qu'il n'a pas été arrêté ni accusé pour le moment.

Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel retracer le fil des événements dans cette affaire, lundi, à Lagacé le matin.

  • Les policiers recherchent des informations pour retrouver un homme de la Rive-Sud, Sylvain Birtz, qui est disparu dans des circonstances nébuleuses depuis le 4 janvier.
