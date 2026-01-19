Le chaos Sénégal-Maroc à la Coupe d'Afrique

Le Sénégal a remporté la Coupe d'Afrique des nations contre le Maroc en fin de semaine au terme d'une finale aussi chaotique que controversée.

Écoutez Wandrille Lefèvre commenter la finale chaotique entre le Sénégal et le Maroc à la Coupe d'Afrique des nations.

La finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Sénégal et le Maroc - disputée au Maroc - a été marquée par des polémiques d’arbitrage, un penalty et des incidents entre supporters.

