 Aller au contenu
Hockey
Slafkovsky de retour avec Suzuki et Caufield

«Ça prend du chien partout» -Martin St-Louis

par 98.5 Sports

0:00
15:16

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 5 mars 2026 18:54

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Martin McGuire
Martin McGuire
«Ça prend du chien partout» -Martin St-Louis
Kaiden Guhle face aux Sabres. / AP/Jeffrey T. Barnes

Les joueurs des Canadiens de Montréal étaient à l'entraînement, jeudi, en Californie, à la veille de l'affrontement contre les Ducks d'Anaheim.

Écoutez Martin McGuire, présent en Californie, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Les Canadiens doivent démontrer plus de chien;
  • Slafkovsky de retour avec Suzuki et Caufield;
  • Alex Newhook connaît un excellent retour au jeu;
  • Une petite baisse de régime pour Kapanen et Demidov, c'est normal, mais tout le monde est confiant;
  • Arrêtons de faire l'autruche, Patrik Laine est rétabli;
  • Colton Parayko - qui refuse l'échange aux Sabres - c'est une patate chaude.

Vous aimerez aussi

Marché des transactions: «Présentement, les vendeurs font des affaires d'or»
Lagacé le matin
Marché des transactions: «Présentement, les vendeurs font des affaires d'or»
0:00
5:50
«Ça prend un gardien d'expérience pour calmer la tempête derrière la défensive»
Les amateurs de sports
«Ça prend un gardien d'expérience pour calmer la tempête derrière la défensive»
0:00
22:07

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
«Il va redevenir un joueur avec un haut niveau d'engagement défensif» -Dubé
Rattrapage
Slafkovsky de retour sur le 1er trio
«Il va redevenir un joueur avec un haut niveau d'engagement défensif» -Dubé
Comment mesurer la fenêtre d'opportunité pour gagner la coupe Stanley?
Rattrapage
Ligue nationale
Comment mesurer la fenêtre d'opportunité pour gagner la coupe Stanley?
«Je suis disponible pour les Panthers» -Louis Domingue
Rattrapage
Contrat à deux volets
«Je suis disponible pour les Panthers» -Louis Domingue
«L'effet Thomas peut être extrêmement intéressant pour le Canadien»
Rattrapage
Date butoir des échanges
«L'effet Thomas peut être extrêmement intéressant pour le Canadien»
«Ça veut dire qu'ils ont le couteau entre les dents» -Mathias Brunet
Rattrapage
Les Canadiens ne parlent pas
«Ça veut dire qu'ils ont le couteau entre les dents» -Mathias Brunet
«C'est énorme, ça ne peut pas être plus gros» -Alex Tagliani
Rattrapage
L'implication des manufacturiers en F1
«C'est énorme, ça ne peut pas être plus gros» -Alex Tagliani
«Ça prend un gardien d'expérience pour calmer la tempête derrière la défensive»
Rattrapage
En vue des séries
«Ça prend un gardien d'expérience pour calmer la tempête derrière la défensive»
«Les Canadiens sont la seule équipe qui a accordé 200 buts» -Dany Dubé
Rattrapage
Parmi les équipes de l'est qualifiées
«Les Canadiens sont la seule équipe qui a accordé 200 buts» -Dany Dubé
L'état-major des Canadiens peut-il reconsidérer l'évaluation de son club?
Rattrapage
Temps d'arrêt
L'état-major des Canadiens peut-il reconsidérer l'évaluation de son club?
Pas de marge de manoeuvre pour Steven Butler
Rattrapage
Gala de boxe
Pas de marge de manoeuvre pour Steven Butler
«Le Canadien est meilleur partout» -Dany Dubé
Rattrapage
Canadiens-Sharks
«Le Canadien est meilleur partout» -Dany Dubé
Une croissance de 22 % de la valorisation des franchises MLS
Rattrapage
La valeur du sport
Une croissance de 22 % de la valorisation des franchises MLS
«Moi, j'y songerais très sérieusement» -Mario Langlois
Rattrapage
Échanger Auston Matthews pour rebâtir?
«Moi, j'y songerais très sérieusement» -Mario Langlois
Le Canada se prépare à la Classique mondiale
Rattrapage
Baseball
Le Canada se prépare à la Classique mondiale