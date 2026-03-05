Les joueurs des Canadiens de Montréal étaient à l'entraînement, jeudi, en Californie, à la veille de l'affrontement contre les Ducks d'Anaheim.
Écoutez Martin McGuire, présent en Californie, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Les Canadiens doivent démontrer plus de chien;
- Slafkovsky de retour avec Suzuki et Caufield;
- Alex Newhook connaît un excellent retour au jeu;
- Une petite baisse de régime pour Kapanen et Demidov, c'est normal, mais tout le monde est confiant;
- Arrêtons de faire l'autruche, Patrik Laine est rétabli;
- Colton Parayko - qui refuse l'échange aux Sabres - c'est une patate chaude.