Slafkovsky de retour sur le 1er trio

Après le revers encaissé mardi à San José, les Canadiens de Montréal se préparent pour l'affrontement contre les Ducks, vendredi, à Anaheim.
Écoutez l'analyste Dany Dubé, présent en Californie, sur les changements apportés par l'entraîneur Martin St-Louis au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Juraj Slafkovsky de retour au sein du premier trio avec Nixck Suzuki et Cole Caufield;
- «Plus les matchs sont serrés, plus les Canadiens en arrachent»;
- «Les Canadiens sont une équipe talentueuse, mais il faut de la combativité»;
- «Slafkovksy va redevenir un joueur avec un haut niveau d'engagement défensif»
- La force de Slafkovsky, c'est ce que la nature lui a donné;
- L'inutilité de la clause de non-échange.