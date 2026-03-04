Louis Domingue, qui joue avec les Checkers de Charlotte de la Ligue américaine, a signé un contrat à deux volets qui pourrait lui permettre de revenir dans la Ligue nationale avec les Panthers de la Floride.
Écoutez le gardien des Checkers de Charlotte, Louis Domingue, qui pourrait revenir dans la LNH avec les Panthers de la Floride.
Les sujets discutés
- Le gardien de 33 ans a désormais un contrat à deux volets avec les Panthers de la Floride, après avoir commencé la saison en Russie, dans la KHL;
- Il partage son expérience de vie en Russie;
- Domingue évoque l’importance de la flexibilité contractuelle pour les Panthers;
- Domingue a participé récemment à une bagarre de gardiens;
- Le gardien apprécie la vie à Charlotte et souligne le développement de jeunes joueurs dans l’organisation des Panthers.