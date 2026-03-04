Louis Domingue, qui joue avec les Checkers de Charlotte de la Ligue américaine, a signé un contrat à deux volets qui pourrait lui permettre de revenir dans la Ligue nationale avec les Panthers de la Floride.

Écoutez le gardien des Checkers de Charlotte, Louis Domingue, qui pourrait revenir dans la LNH avec les Panthers de la Floride.

Les sujets discutés