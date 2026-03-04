Elle prône la rébellion par la sagesse

À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Catherine Brisson s'est entretenue avec Sophie Grégoire Trudeau.

L'autrice et militante livre un témoignage empreint de vulnérabilité sur la santé mentale, l'éducation de ses fils et sa nouvelle réalité de célibataire à 50 ans.

Elle revient sur l'importance viscérale de la «connexion humaine» dans une société fragmentée par les réseaux sociaux et les «illusions collectives».

Un entretien criant d'actualité où elle appelle à une meilleure régulation émotionnelle pour contrer la montée de la misogynie chez les jeunes garçons.

Écoutez Sophie Grégoire Trudeau, ancienne Première dame du Canada, autrice, conférencière et première bénévole nationale l'Association canadienne pour la santé mentale, mercredi, au micro de Catherine Brisson.