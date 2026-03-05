Ligue nationale

Un journaliste de TSN a fait un dossier sur la «fenêtre d’opportunité» pour gagner la Coupe Stanley.
Écoutez Henri Agin résumer le dossier au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Le dossier analyse les tendances des 13-16 dernières années;
- Une équipe doit participer aux séries 3, 4 fois sur 5 ans et atteindre une finale de conférence avant de devenir championne;
- Depuis 16 saisons, aucun défenseur de plus de 33 ans et un seul attaquant de plus de 32 ans (Marian Hossa, Blackhawks 2015) n’ont joué un rôle clé dans une équipe championne.