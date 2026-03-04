Date butoir des échanges

À quelques heures de la date butoir des transactions dans la Ligue nationale, on parle aussi des clauses de non-échange.
Écoutez l'ancien joueur Antoine Roussel discuter des rumeurs de transactions dans la LNH avec l'animateur Mario Langlois.
Les sujets discutés
- L'impact des clauses de non-échange sur les joueurs et la perception des partisans;
- On aborde la situation des Canadiens de Montréal et l'importance d'améliorer l'équipe à court terme;
- L'intérêt potentiel pour Robert Thomas des Blues de St-Louis (contrat annuel de 8 millions $);
- La stratégie de gestion d'effectifs et la dynamique des équipes gagnantes.