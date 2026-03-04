 Aller au contenu
Hockey
Date butoir des échanges

«L'effet Thomas peut être extrêmement intéressant pour le Canadien»

98.5 Sports

le 4 mars 2026 20:44

Mario Langlois
Mario Langlois
Antoine Roussel
Antoine Roussel
«L'effet Thomas peut être extrêmement intéressant pour le Canadien»
La voix du Rooster / Cogeco Média

À quelques heures de la date butoir des transactions dans la Ligue nationale, on parle aussi des clauses de non-échange.

Écoutez l'ancien joueur Antoine Roussel discuter des rumeurs de transactions dans la LNH avec l'animateur Mario Langlois.

Les sujets discutés

  • L'impact des clauses de non-échange sur les joueurs et la perception des partisans;
  • On aborde la situation des Canadiens de Montréal et l'importance d'améliorer l'équipe à court terme;
  • L'intérêt potentiel pour Robert Thomas des Blues de St-Louis (contrat annuel de 8 millions $);
  • La stratégie de gestion d'effectifs et la dynamique des équipes gagnantes.

