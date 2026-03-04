 Aller au contenu
Société
Controverse entourant le burger Big Arch

Le PDG de McDonald's se met les pieds dans le plat dans une vidéo devenue virale

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 4 mars 2026 07:02

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Le PDG de McDonald's se met les pieds dans le plat dans une vidéo devenue virale
Les chaînes de restauration rapides concurrentes se sont rapidement marrés de la vidéo du PDG de Mc Donald's / Adobe Stock / Tada Images

Le grand dirigeant des chaînes de restauration rapides Mc Donald's sème la risée sur les médias sociaux dans une vidéo où il prend une toute petite bouchée du burger Big Arch, de taille XXL.

Selon le chroniqueur Frédéric Labelle, l'idée de la multinationale américaine n'était pas la meilleure, soulignant que le naturel du PDG de «Mc Do» était peu présent dans la vidéo.

Écoutez le chroniqueur aux réseaux sociaux Frédéric Labelle raconter le tout, mercredi, à l'émission Lagacé le matin avec Catherine Brisson.

«Pour présenter le produit, on a demandé au PDG, Chris Kempczinski de faire une vidéo et je ne sais pas qui a pensé à ça, mais c'est tellement mauvais. Le gars a le charisme d'une planche de deux par quatre. Ça m'a fait penser à quand on demande à des politiciens d'avoir l'air authentiques.»

Frédéric Labelle

Autre sujet abordé

  • La saga Jim Carrey continue de faire parler.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m'abonnant, j'accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d'autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

