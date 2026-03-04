Controverse entourant le burger Big Arch

Le grand dirigeant des chaînes de restauration rapides Mc Donald's sème la risée sur les médias sociaux dans une vidéo où il prend une toute petite bouchée du burger Big Arch, de taille XXL.

Selon le chroniqueur Frédéric Labelle, l'idée de la multinationale américaine n'était pas la meilleure, soulignant que le naturel du PDG de «Mc Do» était peu présent dans la vidéo.

Écoutez le chroniqueur aux réseaux sociaux Frédéric Labelle raconter le tout, mercredi, à l'émission Lagacé le matin avec Catherine Brisson.