Le Canada à la classique mondiale de baseball

«On a une équipe assez complète» -Phillippe Aumont

par 98.5 Sports

le 5 mars 2026 19:48

Mario Langlois
Mario Langlois
«On a une équipe assez complète» -Phillippe Aumont
Philippe Aumont, au centre, lors de la Classique mondiale de baseball de 2023. / AP/Godofredo A. Vásquez

Le Canada fera partie de la Classique mondiale de baseball la semaine prochaine, en République dominicaine.

Écoutez le vétéran lanceur Phillipe Amont parler des chances du Canada à la Classique mondiale de baseball avec Mario Langlois. aux Amateurs de sports.

L'ancien lanceur des Phillies de Philadelphie participe à sa quatrième Classique mondiale de baseball avec l’équipe canadienne, actuellement à Porto Rico.

À 37 ans, il vit sur une ferme en Outaouais avec sa conjointe.

Il a préparé un retour à la compétition à Gatineau.

Le Canada affrontera la Colombie, samedi, et le Panama, dimanche, avec des joueurs expérimentés espérant dépasser leur meilleur résultat historique, une neuvième place.

