Le Canada à la classique mondiale de baseball

Le Canada fera partie de la Classique mondiale de baseball la semaine prochaine, en République dominicaine.

Écoutez le vétéran lanceur Phillipe Amont parler des chances du Canada à la Classique mondiale de baseball avec Mario Langlois. aux Amateurs de sports.

L'ancien lanceur des Phillies de Philadelphie participe à sa quatrième Classique mondiale de baseball avec l’équipe canadienne, actuellement à Porto Rico.

À 37 ans, il vit sur une ferme en Outaouais avec sa conjointe.

Il a préparé un retour à la compétition à Gatineau.

Le Canada affrontera la Colombie, samedi, et le Panama, dimanche, avec des joueurs expérimentés espérant dépasser leur meilleur résultat historique, une neuvième place.