Popularité du sirop d'érable

Les cabanes à sucre deviennent des endroits de plus en plus industriels, dénonce l'animateur Luc Ferrandez.

Nombre de toilettes insuffisant pour accueillir plusieurs centaines de personnes, stationnement plus gros que l'érablière en elle-même et quelques casseroles attachées à un arbre: Luc Ferrandez ne cache pas son insatisfaction face à ce qu'il qualifie de «centre d'achat dans le bois».

Peut-on revenir aux cabanes à sucre d'antan?

Écoutez le coup de gueule du chroniqueur et animateur Luc Ferrandez au sujet des cabanes à sucre, mercredi, à l'émission de Catherine Brisson.