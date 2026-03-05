Quatrième jeu blanc en 5 matchs

La Victoire de Montréal est en feu et c'est en partie en raison de la gardienne Anne-Renée Desbiens.
Écoutez la gardienne de but de la Victoire au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Une cinquième victoire pour la Victoire de Montréal, dont quatre par jeu blanc pour Ann-Renée Desbiens;
- La gardienne souligne l'impact des nouvelles joueuses autonomes, la profondeur accrue de l’équipe, et la contribution offensive de Marie-Philip Poulin;
- Malgré la fatigue post-olympique et la déception de la médaille d’argent, Desbiens vise la Coupe Walter et souhaite ramener ce trophée à Montréal.